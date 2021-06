Stiri pe aceeasi tema

- ■ „Viitorul PNL Neamț suna bine. Din ce in ce mai bine!”, afirma senatorul PNL de Neamt Mesaj important de sustinere pentru prefectul de Neamt, George Lazar, care si-a anuntat recent intentia de a candida pentru presedintia liberalilor nemteni. Mesajul cu pricina vine din partea senatorului Eugen Tapu…

- Ministrul grec al migratiei, Notis Mitarakis, a sustinut miercuri decizia tarii sale de a folosi ''tunuri sonore'' la frontiera terestra cu Turcia pentru a descuraja intrarile migrantilor în Grecia, metoda pe care comisarul european Ylva Johansson a descris-o drept ''stranie''…

- In aceasta perioada in Turcia, Marea Marmara este plina de o substanța vascoasa, deranjanta olfactiv, numita mucilagiu marin. Fenomenul, numit in termeni științifici “mucilagiu marin” este vizibil de-a lungul coastelor Istanbulului și a provinciilor invecinate. Autoritațile spun ca de vina ar fi deșeurile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan face tot ce-i sta in putinta pentru a se mentine la putere, inclusiv urmandu-si partenerul de coalitie, partidul extremist de dreapta MHP, in lupte politice care aduc aminte de confruntarile sangeroase din deceniul 1990-2000. Opozantii se tem pentru siguranta lor,…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, care viziteaza Turcia pentru a relansa relațiile bilaterale, și-au exprimat marți președintelui Recep Tayyip Erdogan îngrijorarea cu privire la situația drepturilor omului din aceasta țara, relateaza…

- Uniunea Europeana este pregatita pentru un "nou impuls" in relatiile cu Turcia, afirma presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in timp ce presedintele Consiliului European, Charles Michel, cere Administratiei Recep Erdogan respectarea drepturilor fundamentale, noteaza Mediafax.…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, sunt asteptati marti in Turcia pentru discutii cu presedintele Recep Tayyip Erdogan, profitand de o perioada de acalmie in tensiunile cu Ankara pentru a incerca o resetare a relatiilor, relateaza dpa,…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat luni masuri mai stricte impotriva coronavirusului, citand numarul in crestere al oraselor cu risc ridicat de pe intreg teritoriul tarii, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.