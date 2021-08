Sosirea talibanilor la Kabul "a facut inca si mai urgenta asigurarea protectiei" impotriva posibilelor represalii la adresa personalului afgan al Uniunii Europene, indica un comunicat al UE emis duminica, potrivit AFP.



"Situatia este foarte urgenta, o luam foarte in serios si continuam sa lucram impreuna, cu statele membre ale UE, pentru aplicarea unor solutii rapide pentru personalul afgan si pentru securitatea acestuia. Suntem in contact strans cu statele membre pentru a maximiza posibilitatile pentru angajatii nostri locali si familiile lor pentru a-i reloca in siguranta", a declarat…