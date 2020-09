Stiri pe aceeasi tema

- Un ultim ciclu de negocieri începe marți între Uniunea Europeana și Regatul Unit pentru a încerca sa smulga un acord privind Brexit. De cele doua parți ale Canalului Mânecii, dezacordurile persista și iata principalele puncte de blocaj, scrie Rador care citeaza France 24."Keep…

- Seful departamentului juridic al guvernului britanic, Jonathan Jones, a demisionat in contextul anuntului intentiei Londrei de a modifica prin lege compromisurile la care a ajuns in ianuarie cu Uniunea Europeana in legatura cu Irlanda de Nord, a relatat marti cotidianul Financial Times, citat de…

- In contextul deschiderii, saptamana aceasta, a celei de-a opta runde de negocieri cu privire la viitoarea relatie dupa Brexit a Londrei cu UE, ”nu ne-am culcat” pe urechea acordului de divort semnat anul trecut, a subliniat Barnier. ”Tot ceea ce s-a decis in 28 va fi platit in 28”, promite Michel Barnier,…

- Guvernul britanic intentioneaza sa introduca o noua lege, care ar putea anula elemente ale acordului Brexit semnat cu Uniunea Europeana in 2019. Propunerile ar elimina puterea legala a intelegerilor comerciale pentru Irlanda de Nord, care au fost stabilite pentru a impiedica revenirea unei frontiere…

- Boris Johnson da un ultimatum UE dupa Brexit: sa incheie un acord comercial cu Londra pana in 15 octombrie sau ”sa mearga mai departe” Marea Britanie a stabilit ca termen pentru incheierea unui acord de liber schimb cu UE pana in 15 octombrie si, daca nu se va ajunge la un acord ambele parti,…

- BRUXELLES, 3 sept - Sputnik, Daniela Porovaț. Nicola Sturgeon și-a facut un ideal din a caștiga independența Scoției, astfel ca a anunțat un plan pentru un nou referendum pe tema independenței Scoției, sfidand Londra care refuza sa accepte legalitatea unui asemenea demers. „Inainte de finalul…

- Reprezentantii Uniunii Europene si cei Marii Britanii au anuntat ca nu au inregistrat progrese notabile in cursul discutiilor despre Brexit. Principalul negociator al blocului comunitar, Michel Barnier, a spus ca negocierile par mai degraba sa regreseze decat sa avanseze si a avertizat ca in aceasta…

- Marea Britanie este gata sa se retraga din întelegerile sale privind perioada de tranzitie cu Uniunea Europeana (UE) „în termenii Australiei”, în cazul în care nu se va ajunge la niciun acord asupra relatiei lor viitoare, i-a spus premierul Boris Johnson omologului…