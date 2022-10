Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a anunțat ca va continua sa finanțeze „gratuit” guvernul Ucrainei, chiar daca „Starlink pierde bani”. „La naiba cu asta…chiar daca Starlink inca pierde bani și alte companii primesc miliarde de dolari de la contribuabili, vom continua sa finanțam gratuit guvernul Ucrainei”, a scris Elon Musk…

- "La naiba. Chiar daca Starlink pierde in continuare bani si alte companii primesc miliarde de dolari de la contribuabili, vom continua sa finantam guvernul ucrainean pe gratis", a scris pe Twitter cel mai bogat om din lume.Reuters precizeaza ca nu este clar deocamdata daca oferta lui Musk este sincera…

- SpaceX, compania anttreprenorului Elon Musk, a anunțat ca nu mai poate plati pentru serviciile sateliților in Ucraina și a cerut Pentagonului sa plateasca nota, scrie CNN. Decizia lui Elon Musk vine la scurt timp dupa ce ar fi avut o conversație privata cu Vladimir Putin. Fii la curent cu…

- Antreprenorul multimiliardar Elon Musk, fondatorul SpaceX, a solicitat Departamentului apararii al Statelor Unite sa-si asume costurile presupuse de utilizarea satelitilor sai Starlink pentru facilitarea comunicatiilor din Ucraina, pe care i-a pus la dispozitie pana acum in mod gratuit, relateaza vineri…

- SpaceX a avertizat Pentagonul ca ar putea opri finanțarea serviciului de internet oferit prin terminalele sateliților Starlink in Ucraina, scrie digi24.ro De cind au ajuns in primavara in Ucraina, terminalele de internet care folosesc sateliții Starlink lansați de compania SpaceX a lui Elon Musk au…

- Elon Musk ar fi refuzat cererea Ucrainei de a furniza internet in Peninsula Crimeea pentru ca se teme de o escaladare nucleara a razboiului in urma unei discuții recente pe care ar fi avut-o cu Putin.

- Compania lui Elon Musk, SpaceX, a anunțat, pe pagina sa de Twitter, acum cateva ore, ca serviciul de sateliți Starlink este disponibil acum, și in Republica Moldova. Departe de a fi accesibil pentru moldoveni este, insa, prețul pentru acest serviciu, opinie exprimata de mai mulți internauți, in comentariile…