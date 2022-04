Stiri pe aceeasi tema

- Pierderile directe și indirecte, generate de razboiul din Ucraina, sunt estimate la aproximativ 600 de miliarde de dolari, pana in prezent. Conform unor date prezentate de vicepremierul Iryna Vereshchuk, pana in prezent au fost distruse 26.000 de metri patrați de locuințe, 8 aeroporturi civile, 129…

- Statele Unite vor oferi Republicii Moldova 50 de milioane de dolari pentru a o ajuta sa faca fata impactului razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei, a anuntat duminica ambasadoarea americana la ONU, Linda Thomas-Greenfield, in timpul unei vizite la Chisinau, informeaza Reuters. Ea a spus ca…

- Președintele Parlamentului European a declarat vineri, in timpul unei vizite la Kiev, ca cetațenii europeni sunt alaturi de Ucraina și vor ajuta la reconstrucția orașelor și localitaților sale dupa razboiul cu Rusia. Roberta Metsola, care a preluat funcția de președinte al Parlamentului European in…

- 16,8 miliarde de euro: aceasta este suma importurilor europene de hidrocarburi rusești de la inceputul razboiului din Ucraina. Dupa invazia rusa, importurile europene de gaz rusesc au crescut semnificativ. Potrivit Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea, Finlanda), dupa invadarea Ucrainei…

- Majoritatea victimelor s-au inregistrat in explozii cauzate de artileria grea si de sisteme lansatoare de rachete si in lovituri aeriene, potrivit OHCHR.Bilantul real este cu siguranta mai ridicat intrucat OHCHR, care dispune de o vasta retea de monitorizare in Ucraina, nu a putut verifica situatia…

- In timpul summitului Consiliului European este asteptat ca tarile membre ale UE sa-si reafirme sprijinul pentru Ucraina atacata de Rusia si sa-i ofere o perspectiva de apropiere cu Europa pe termen lung. De asemenea, liderii statelor UE si ai institutiilor comunitare ar urma sa ofere si perspective…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, afirma ca este "momentul sa mergem mult mai departe cu sanctiunile impotriva intereselor rusesti" si solicita coalitiei "sa initieze imediat, din partea Romaniei, intreg pachetul de sanctiuni disponibile". Intre masurile solicitate de Drula se numara inchiderea…

- La 22 februarie, Forțele Armate ruse au trecut granița și au intrat pe teritoriul regiunilor estice ale Ucrainei, transmite sinteza.org. Pe 24 februarie, primele bombardamente asupra orașelor ucrainene au fost efectuate noaptea. O mare varietate de oameni din Rusia și-au exprimat public…