UE: granițele ar trebui să rămână închise până pe 15 iunie BUCURESTI, 8 mai – Sputnik, Doina Crainic. Intr-un comunicat transmis vineri, Comisia Europeana a declarat ca, in ciuda progreselor inregistrate in mai multe țari, situația privind pandemia de coronavirus „ramane fragila atat in Europa, cat și la nivel mondial” și solicita „masuri continue” pentru a reduce raspandirea virusului. Prin urmare, ridicarea restricțiilor de calatorie ar trebui sa aiba loc in mod „etapizat și coordonat” pentru a preveni un al doilea val de infecții, a declarat Ylva Johansson, comisarul european pentru Afaceri Interne, citat de RT. Prin urmare, ridicarea restricțiilor de calatorie ar trebui sa aiba loc in mod „etapizat și coordonat” pentru a preveni un al doilea val de infecții, a declarat Ylva Johansson, comisarul european pentru Afaceri Interne, citat de RT. Statele membre ale UE și-au… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

