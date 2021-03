UE: Germania, ţinta campaniilor de dezinformare ruseşti Germania se afla in centrul eforturilor de dezinformare rusesti mult mai mult decat orice alta tara din Uniunea Europeana, potrivit unui raport al UE, informeaza dpa.



"Niciun alt stat membru al UE nu este atacat mai violent decat Germania", indica un raport publicat marti de serviciul diplomatic al UE la Bruxelles.



Acestea mentioneaza "campanii sistematice" atat la nivel politic, cat si prin intermediul mass-media apropiate de Kremlin.



In acelasi timp, politicienii germani sunt acuzati ca evita dialogul cu Rusia.



De la sfarsitul anului 2015, peste… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria, o tara cu aproximativ 9,7 milioane de locuitori, a vaccinat 6,9 % din populatie și dorește sa preintampine pe cat posibil efectele noului vad epidemic, scrie Reuters. Autoritatile ungare au decis luni sa creasca intervalul dintre cele doua doze ale vaccinurilor Pfizer/BioNTech si Oxford/AstraZeneca…

- Autoritatile ungare au decis sa creasca intervalul dintre cele doua doze ale vaccinurilor de la Pfizer si AstraZeneca pentru a imuniza, cel putin partial, cat mai repede, un numar cat mai mare de populatie, informeaza agerpres . In cazul vaccinului de la Pfizer, a doua doza se va injecta la 35 de zile…

- Moscova ameninta ca rupe relatiile cu Uniunea Europeana in cazul in care Bruxelles-ul va adopta noi sanctiuni economice la adresa Rusiei. Europenii discuta despre noi sancțiuni, ca reacție la arestarea și hartuirea liderului opoziției, Aleksandr Navalnii.

- CHIȘINAU, 9 feb – Sputnik. Uniunea Europeana a dorit sa-i organizeze Rusiei o "flagelare publica" in timpul vizitei lui Josep Borrell la Moscova, dar nu a reușit, a declarat Ministerul de Externe al Federației Ruse, potrivit RIA Novosti. Reprezentantul UE pentru afaceri externe și politica de…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu participa astazi, 25 ianuarie 2021, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe ai statelor membre ale Uniunii Europene, care se desfașoara la Bruxelles. In declarația facuta anterior intalnirii, ministrul de Externe a explicat ca se va discuta despre strategia…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a cerut Uniunii Europene sa sporeasca sanctiunile impotriva Rusiei, in urma arestarii opozantului Aleksei Navanii si a reprimarii manifestatiilor in favoarea acestuia. „Daca dorim sa impunem respectarea dreptului international, singura modalitate de a o face fara…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 cu noul vaccin produs de BioNTech/ Pfizer a inceput in Uniunea Europeana pe data de 27 decembrie, dupa distribuirea concomitenta a primelor doze in toate statele membre. Vaccinarea se realizeaza conform strategiilor de vaccinare adoptate de fiecare stat in parte, bazate…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca nu vede motive pentru deschiderea unei anchete in Rusia asupra otravirii opozantului Aleksei Navalnii, victima a unui presupus atac cu agent neurotoxic in vara, relateaza AFP.„Daca o persoana a fost aproape sa moara, asta nu inseamna ca trebuie deschisa de…