- Giorgia Meloni, care este asteptata sa fie urmatorul prim-ministru al Italiei, a avut un discurs diferit de cele din campania electorala, afirmand ca noul sau guvern va fi pro-NATO si va face parte pe deplin din Europa, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dependența totala a Republicii Moldova de gazul rusesc o face un front cheie in razboiul hibrid de la Moscova. UE ar trebui sa ajute Moldova sa-și diversifice aprovizionarea cu energie pentru a preveni destabilizarea ulterioara, opineaza expertul Andrew Wilson de la Consiliul European pentru Relații…

- Giorgia Meloni și-a revendicat victoria in alegerile legistlative din Italia, aceasta fiind pe cale sa devina prima femeie premier, care va conduce cel mai de dreapta guvern din Italia, primul dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. Alaturi de partidul condus de ea, „Frații Italiei”, din Alianța de Dreapta…

- Giorgia Meloni, lidera formațiunii de extrema dreapta "Frații Italiei", care a caștigat alegerile de duminica, va fi prima femeie prim-ministru din istoria Italiei. Guvernul sau va fi primul dupa Al doilea Razboi Mondial majoritar de extrema dreapta.

- Giorgia Meloni, al carei partid postfascist Fratii Italiei (Fratelli d'Italia, FDI) s-a clasat pe primul loc la alegerile legislative desfasurate duminica in Italia, a revendicat conducerea urmatorului guvern.

- Alegeri parlamentare in Italia, primele rezultate exit-poll: Coalitia de dreapta formata din trei partide, intre care cel mai puternic – Fratelli d’Italia – condus de Giorgia Meloni, se claseaza pe primul loc in scrutinul parlamentar anticipat desfasurat duminica in Italia, ceea ce ar putea-o propulsa…

- Italienii au votat duminica pentru a-și alege noii parlamentari și noua conducere politica a țarii, care are in componența pentru prima data dupa Al Doilea Razboi Mondial un partid de extrema dreapta. Exit poll-ul realizat de Rai prezinta primele procente dupa inchiderea urnelor: Alianța de centru dreapta,…

- Extrema dreapta din Italia ar putea prelua puterea pentru prima oara de la Musolini incoace. Italienii isi aleg duminica cel de-al 70-lea guvern in cei 76 de ani de la infiintarea Republicii italiene, in 1946, iar sondaje recente preconizeaza o victorie importanta a unei coalitii a dreptei si extremei…