UE furnizează Ucrainei asistență macrofinanciară în valoare de 600 milioane euro In numele UE, Comisia Europeana a platit ieri, 20 mai, 600 milioane euro Ucrainei sub forma de asistența macrofinanciara (AMF). In urma invaziei neprovocate și nejustificate a Rusiei, acest sprijin financiar de urgența ajuta Ucraina sa abordeze deficitul sau acut de finanțare pentru nevoile sale umanitare și de aparare excepționale. Prima tranșa, de 600 milioane EUR, din aceasta operațiune de asistența macrofinanciara de urgența a fost platita in doua etape la 11 și 18 martie. Plata s-a efectuat in urma unei evaluari a progreselor inregistrate de autoritați in ceea ce privește punerea in aplicare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

