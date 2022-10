Stiri pe aceeasi tema

- Natiunile Unite sunt in contact cu autoritatile ruse in urma informatiilor ca Moscova si-a suspendat participarea la un acord ce a reluat exporturile de cereale si ingrasaminte ucrainene la Marea Neagra, a declarat sambata un purtator de cuvant al ONU, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Armata rusa a informat ca Moscova iși suspenda participarea la punerea in aplicare a acordurilor privind exportul de cereale din porturile Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Administratia de Meteorologie din Ucraina a prognozat joi o iarna mai blanda decat de obicei in tara, oferind o raza de speranta locuitorilor care se confrunta cu intreruperi de electricitate in urma atacurilor rusesti asupra instalatiilor energetice, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii…

- Statele Unite au avertizat duminica in legatura cu "consecintele catastrofale" in cazul in care Moscova ar folosi arme nucleare in Ucraina, dupa ce ministrul rus de externe a declarat ca regiunile care organizeaza referendumuri criticate pe scara larga ar beneficia de protectie totala daca ar fi…

- Liderii mondiali reuniți la New York, la sediul ONU, au denunțat invazia Rusiei in Ucraina, in timp ce oficialii instalați de Moscova in zonele ocupate din patru regiuni ucrainene au anunțat ca intenționeaza sa organizeze referendumuri privind aderarea la Rusia in zilele urmatoare, scrie Reuters.…

- Dmitri Medvedev, un aliat important al presedintelui rus Vladimir Putin, a declarat vineri ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ambasadorul Ucrainei la Vatican l-a criticat miercuri pe Papa Francisc pentru ca acesta a spus ca Daria Dughina, fiica scriitorului ultranationalist rus Aleksandr Dughin, asasinata sambata la Moscova, este o victima nevinovata a razboiului, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- De la inceputul lunii august, 563.317 tone de produse agricole au fost deja exportate din Ucraina prin "coridoarele de cereale", relateaza Ukrinform citand raportul Centrului Comun de Coordonare de la Istanbul, ale carui date au fost facute publice de postul de televiziune TRT Haber. Fii la…