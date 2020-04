Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe din Germania, Franta si Italia, precum si Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa au lansat sambata un apel comun la un armistitiu umanitar in Libia, indemnand toate partile sa reia negocierile de pace, transmite Reuters. "Dorim sa ne alaturam vocile celor…

- Ministrii de externe ucrainean si rus vor avea saptamana viitoare, in sistem de videoconferinta, discutii mediate de Germania si Franta in scopul revitalizarii eforturilor de solutionare a conflictului din estul Ucrainei, a anuntat miercuri seful diplomatiei germane Heiko Maas, transmite dpa potrivit…

- Ministrii de finante din zona euro au ajuns la un acord, joi seara, privind un plan de sustinere de 500 de miliarde de euro, transmit Reuters si AFP potrivit Agerpres. Franta, Germania, Italia, Olanda si Spania au ajuns joi seara la un acord asupra unui plan de sprijinire de 500 de miliarde de euro…

- Bulgaria a anuntat luni ca interzice accesul pe teritoriul sau a strainilor din afara Uniunii Europene, dar si a cetatenilor unor state membre cu numar mare de infectii cu coronavirus, precum Italia si Spania, transmite Reuters.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 35: 'Debandada…

- Ministrii de Externe din 14 tari europene, inclusiv din Franta si Germania, au cerut miercuri fotelor guvernamentale siriene si celor ruse, care le sustin, sa incheie ofensiva din provincia Idlib si sa revina la termenii acordului de incetare a focului din 2018, potrivit Reuters.

- Ministrii de Externe ai tarilor angajate in cautarea unei solutii la razboiul civil din Libia urmeaza sa se reuneasca din nou, la jumatatea lui martie, a anuntat seful diplomatiei germane Heiko Maas, relateaza Reuters.