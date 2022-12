UE forţează producătorii de telefoane să facă bateriile mai uşor de înlocuit Dupa ce a impus standardul comun USB-C , acum UE vrea sa faca telefoanele mai usor de reparat, de aceasta data fortand producatorii de smartphone-uri sa aduca inapoi capacele inlaturabile ale bateriilor. Noile reglementari propuse au de-a face cu baterii mai usor de inlocuit pe terminalele mobile. UE vrea sa faca bateriile mai sustenabile si reutilizabile, iar legislatia sa noua acopera intregul ciclu de viata al bateriei, de la extractia de materiale la productia industriala si modul in care este preluat produsul dupa ce se uzeaza. Toate bateriile vor avea aceste legi aplicate, de la cele de… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

