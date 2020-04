UE finanțează noi proiecte industriale de apărare Comisia publica cererile de propuneri privind proiecte comune industriale de aparare pentru care va acorda finanțare de pana la 160 de milioane de euro in 2020 și anunța ca șapte noi proiecte de cercetare in domeniul apararii au fost selectate pentru o finanțare de peste 23 de milioane de euro din bugetul pe 2019. Proiectele sunt finanțate in cadrul Programului european de dezvoltare industriala in domeniul apararii (EDIDP), in valoare de 500 de milioane de euro pentru perioada 2019-2020, și, respectiv, in cadrul Acțiunii pregatitoare privind cercetarea in materie de aparare (PADR), care dispune… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

