- Comisia Europeana a anunțat ca va investi 265 de milioane de euro din Fondul de coeziune pentru a construi o autostrada care va lega Ungaria de Romania. E vorba despre o noua secțiune a autostrazii M4 care va permite strabatarea distanței de la Budapesta pana la granița cu Romania in doua ore și 40…

- Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, a explicat pentru „Adevarul“ de ce Romania va primi cu 8% mai multi bani din fondurile de coeziune in perioada 2021-2027. Mai mult, aceasta a vorbit si de faptul ca unele tari nemultumitede modul cum vor fi alocati banii,cum sunt Polonia si…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca amabsada Romaniei la Budapesta a luat masuri speciale dupa ce un microbuz inmatriculat in Romania a fost implicat intr-un accident rutier, sapte persoane pierzandu-si viata. Autoritatile incearca identificarea victimelor si, implicit, cetatenia acestora.…

- Premierul Viorica Dancila va avea, luni, o intrevedere cu comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, alaturi de care va face o vizita in judetul Bacau. Intalnirea are loc in contextul in care Corina Cretu a trimis Executivului o scrisoare in care se declara ”extrem de ingrijorata” cu…

- ”Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) vor fi investite în constructia sectiunii de autostrada dintre localitatile Sebes si Turda, în apropierea municipiului Cluj-Napoca, în Transilvania, de-a lungul uneia din axele principale ale retelelor…

