- Viitoarele propuneri UE privind reformarea pietei de electricitate a blocului comunitar vor incerca sa faca facturile de energie ale consumatorilor mai putin legate de fluctuatiile pe termen scurt ale preturilor combustibililor fosili, a anuntat luni Comisia Europeana, transmite Reuters.

- Renuntarea la declarația pentru locul de consum nu elimina aplicabilitatea plafonarii prețului la energie electrica pentru un singur loc de consum in intervalul 16 decembrie - 31 decembrie 2022. Așadar, va fi haos in facturile la energie electrica pe luna decembrie 2022, pentru ca preturile nu pot fi…

- Germania a exportat mai multa energie electrica catre vecinii sai decat a importat, in 2022, chiar si cu o criza energetica acasa, datorita productiei mari de energie regenerabila, determinata de vreme, si a cererii mai mari din Franta, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Dezvoltatorul rus de software Victor Varlamov se conecteaza in fiecare dimineata la internet pentru a lucra pe o insula insorita spaniola de langa coasta Africii, dupa ce perspectiva unor facturi de incalzire mari si o iarna agravata de razboiul din Ucraina l-au determinat sa plece din tara lui adoptiva,…

- Uniunea Europeana este profund divizata cand vine vorba de plafonarea pretului gazelor, in conditiile in care aproximativ 15 tari cer diferite versiuni ale unui astfel de mecanism de interventie pe piata, in ideea de a diminua preturile in contextul unei crize energetice fara precedent care alimenteaza…

- „Aseara am stabilit toate principiile. Serviciile publice, companiile de apa, persoanele care au nevoie de aparate medicale, unde au un consum mai mare, familiile cu trei copii in sus, la solicitarea lor, pe declaratie pe proprie raspundere. Toate aceste amendamente le vom face in Parlament, saptamana…

- Banca Mondiala a prognozat miercuri ca preturile la energie vor scadea cu 11% in 2023, dupa un salt de 60% in acest an ca urmare a invaziei rusesti din Ucraina, dar a adaugat ca o cresterea economica mondiala mai lenta precum si restrictiile impuse in China din cauza Covid ar putea duce la o scadere…

- Obiectele din casa, care au consum mare, la care trebuie sa renunti urgent! In aceste zile toți ne luptam cu costurile crescute la facturile la energie și gaze. Dar trebuie sa recunoaștem faptul ca avem extrem de multe obiecte in casa, mari consumatori de energie. Iți propunem sa afli care sunt obiectele…