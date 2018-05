Stiri pe aceeasi tema

- Cui și in ce condiții se pot elibera date medicale personale se va discuta cu specialiștii in domeniu, la Simpozionul regional Practic MF, ediția 26, care va avea loc in zilele de 8-9 iunie, la Covasna. Incepind cu 25 mai va fi pus in aplicare, in toate statele membre ale Uniunii Europene, Regulamentul…

- Regulamentul european pentru protectia datelor cu caracter personal (GDPR), care intra in vigoare la data de 25 mai, contine prevederi speciale privind „dreptul de a fi uitat”, adica modul in care orice persoana poate solicita autoritatii publice sau pur si simplu unei firme private sa stearga din baza…

- Datele personale a peste 265.000 de sportivi din Romania intra, din 25 mai, sub protectia noilor prevederi referitoare la protectia datelor cu caracter personal (GDPR), iar cluburile sportive si federatiile risca amenzi care le pot scoate din activitate, in contextul in care amenzile pot ajunge la…

- In data de 19 aprilie, de la ora 11:30, Professionals Business Knowledge și Camera de Comerț și Industrie Alba va invita la o dezbatere gratuita privind „Prezentarea noilor reglementari obligatorii privind protectia datelor cu caracter personal (G.D.P.R.)”, care vor intra in vigoare incepand cu data…

- Noul regulament ale Uniunii Europene privind protecția datelor cu caracter personal va intra in vigoare pe 25 mai. Acest regulament asigura protecție sporita cetațenilor in relația cu instituțiile publice și private. Universitatea din Craiova a gazduit luni prima conferința ...

- Din 25 mai intra in vigoare Regulamentul general privind datele personale (GDPR), legislație europeana care obliga toate companiile care prelucreaza date cu caracter personal sa se conformeze la noile reguli mult mai stricte. CCIAT organizeaza un seminar de informare pentru firmele care vor sa-și clarifice…

- CCIA Arad informeaza companiile și instituțiile publice despre organizarea unei a treia serii pentru cursul de Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal pentru a veni in sprijinul acestora in procesul de aliniere la normele europene in domeniu. „Este un curs foarte important pentru companii…