- Uniunea Europeana a lansat joi un apel la "o incetare urgenta, completa si permanenta a focului" in Afganistan, condamnand intensificarea atacurilor comise de catre talibani, relateaza AFP. "Ofensiva militara a talibanilor este in contradictie directa cu angajamentul lor privind o reglementare…

- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell, i-a transmis ministrului afacerilor externe, Bogdan Aurescu, care l-a sunat pe tema atacului asupra navei „Mercer Street”, ca Uniunea Europeana „este solidara cu Romania ca stat membru al Uniunii…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a avut o discuție cu Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe al UE, Josep Borrell, pe marginea atacului cu drona navei Mercer Street, in urma caruia si-au pierdut viata un cetatean roman si unul britanic, precum si asupra implicatiilor politice si de securitate…

- CHIȘINAU 16 iul – Sputnik. Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului European a aprobat un raport cu privire la relațiile politice dintre UE și Rusia, potrivit unei declarații a PE. Documentul a fost elaborat de raportorul PE pentru dialogul cu Moscova, deputatul european din partea Lituaniei,…

- Uniunea Europeana avertizeaza autoritațile din Belarus, ca acestea vor avea de platit un preț pentru reprimarea societații civile, dupa un nou val de descinderi și arestari la sediile unor organizații ale societații civile, transmite Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica…

- Sambata, Consiliul de Securitate al ONU a reușit sa adopte o poziție comuna, fara a mai fi blocata de reprezentantul Statelor Unite, prin care se cere respectarea „completa” a incetarii focului intre Israel și islamiștii Hamas din Gaza. Reamintim ca, de la inceputul confruntarilor, Statele Unite refuzasera…

- Uniunea Europeana a salutat vineri incetarea focului intrata in vigoare intre Israel si gruparea palestiniana Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza si s-a angajat sa sustina eforturile in vederea unei "solutii politice" pe termen lung, potrivit France Presse. "Uniunea Europeana isi exprima…

- Ministrii de Externe din Uniunea Europeana (UE) se vor reuni marti intr-o videoconferinta pe tema escaladarii luptelor intre Israel si miscarea islamista Hamas, a anuntat duminica Inaltul Reprezentant UE pentru Afaceri Externe, Josep Borrell.