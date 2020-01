Stiri pe aceeasi tema

- Apple lupta impotriva instituțiilor europene. Aceștia refuza ideea de a avea un singur incarcator impus pentru toate smartphone-urile din Europa. Parlamentul European o sa-i oblige sa faca aceasta schimbare?

- Eurodeputatii vor dezbate miercuri, la Bruxelles, Pactul ecologic european menit sa transforme Uniunea Europeana in primul continent neutru din punct de vedere climatic, potrivit unui comunicat dat publicitatii luni de Parlamentul European. Sedinta plenara extraordinara va avea loc miercuri incepand…

- Prim-ministrul ceh Andrej Babis considera ca nu are niciun motiv de a demisiona din cauza anchetei in curs a Comisiei Europene cu privire la presupuse conflicte de interese legate de conglomeratul sau de afaceri Agrofert, transmite Reuters, care citeaza un interviu aparut miercuri in cotidianul Pravo,…

- Parlamentul European voteaza componența noii Comisii Europene. Noul Executiv iși incepe activitatea la 1 decembrie Parlamentul European se pronunta miercuri, la 13.00 ora Romaniei, asupra noii Comisii Europene, dupa ce presedinta aleasa Ursula von der Leyen isi va prezenta echipa si programul in plenul…

- ​Parlamentul European se voteaza miercuri, la 13.00 ora României, noua Comisie Europena, dupa ce presedinta aleasa Ursula von der Leyen îsi va prezenta echipa si programul în plenul PE reunit la Strasbourg în cursul diminetii, noteaza Agerpres.Europarlamentarii vor decide…

- Noua Comisie Europeana, echipa condusa de președinta aleasa Ursula von der Leyen, primește azi votul Parlamentului UE la Strasbourg. Comisar european din partea Romaniei este Adina Valean, titulara portofoliului transporturilor. Mai multe propuneri ale fostului guvern PSD, de la Rovana Plumb pana la…

- Europarlamentarul PNL Adina Valean a fost acceptata miercuri dupa-amiaza de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru funcția de comisar european din partea Romaniei, au declarat pentru G4Media.ro surse europene. Potrivit acestora, Adina Valean va primi portofoliul Transporturilor,…

- Investirea Guvernului Orban e considerata de presa internationala un semn ca in curand se va incheia si procesul de completare al Comisiei Europene, in conditiile in care doar din Romania se mai asteapta o propunere de comisar european.