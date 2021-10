„UE este inutilă”: adevărat sau fals? Pentru mulți, Uniunea Europeana este un monstru rece, care acționeaza numai in interesul eurocraților și nu pentru cetațenii de rand. Pe scurt, nu este de nici un folos. “UE nu folosește la nimic”: fals Pentru a realiza utilitatea Europei, trebuie sa ne imaginam cum ar fi viața noastra daca Uniunea nu ar exista. Consecințele ar […] The post „UE este inutila”: adevarat sau fals? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Relatia cu SUA reprezinta dimensiunea pe care Europa trebuie sa continue sa investeasca cel mai mult in ceea ce priveste parteneriatele, a declarat presedintele Klaus Iohannis, dupa ce a primit, la Aachen, Premiul „Carol cel Mare” – Pentru unitatea Europei. „In cadrul parteneriatelor, relatia Uniunea…

- Cat caștiga profesorii din Uniunea Europeana. Diferențe considerabile intre țarile din Est și cele din Vest. LISTA Un raport prezentat in acest an indica diferențe majore intre estul și vestul Europei, din punct de vedere al salarizarii profesorilor. Datele indica o creștere treptata a nivelului salarizarii…

- Cinci lideri din centrul Europei au semnat joi o declaratie comuna in care se afirma ca imigratia nu ar trebui sa fie raspunsul la declinul demografic din Uniunea Europeana, facand apel la blocul comunitar sa mentina politicile privind familia sub jurisdictie nationala, relateaza Reuters. Pozitiile…

- Scepticismul cu privire la vaccinare a dus ratele de inoculare din Romania la Bulgaria la cele mai joase niveluri din UE, fapt ce le expune la riscuri tot mai mari in timpul celui de al patrulea val al pandemiei, alimentat de contagioasa varianta Delta, scrie Financial Times. In prezent, frauda vine…

- Guvernul face discriminare intre firme sau pentru unii muma, pentru alții nu. Executivul a aprobat luni un proiect de act normativ care ofera o solutie la problema cresterii preturilor materialelor de constructii si vine in sprijinul proiectelor realizate cu finantare din bani publici. Ministrul Dezvoltarii,…

- Ministrii de interne din Uniunea Europeana se intrunesc marti, la Bruxelles, pentru a dezbate situatia din Afganistan dupa preluarea puterii de catre talibani si a analiza implicatiile unui eventual val de migranti afgani asupra Europei, relateaza marti DPA, preluata de Agerpres.

- Eveniment Activitați in Roșiori de Vede/ “Biblioteca de vacanța in Europa de acasa” și “Costumul tradițional” iulie 14, 2021 13:19 Marți, organizatorii EUROPE DIRECT (ED) Teleorman au desfașurat activitatea “Biblioteca de vacanța in Europa de acasa” in Gradina Publica “Mihail C. Manciulescu” din…

- Initiativa face parte din Planul de Actiune in Domeniul Materiilor Prime al Comisiei Europene anuntat in septembrie anul trecut pentru cresterea accesului la materii prime esentiale pentru sectoarele aerospatial, aparare, electronica, auto si energie regenerabila, precum si industriile mari consumatoare…