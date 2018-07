Stiri pe aceeasi tema

- Proteste in Israel, dupa ce Parlamentul a adoptat o lege controversata, potrivit careia Israelul este definit drept stat national al poporului evreu. Mai mult, ebraica este consfintita ca singura limba oficiala a tarii.Limba araba a pierdut acest statut.

- Parlamentul israelian a adoptat joi un proiect de lege care defineste Israelul drept ''statul-natiune al poporului evreu'', document în care un controversat articol ce prevede rezervarea de noi localitati pentru evrei a fost modificat, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Parlamentul de la Skopje a ratificat oficial, miercuri, acordul cu Atena privind redenumirea Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei (FYROM) drept 'Republica Macedonia de Nord', ceea ce deschide calea catre admiterea acesteia in NATO si catre lansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a afirmat luni ca "nu exista nicio sansa in actuala etapa de a retrage Articolul 7", activat in decembrie de catre Bruxelles impotriva Poloniei in legatura cu temerile privind statul de drept in aceasta tara, transmite agentia poloneza de…

- Mii de persoane au manifestat sambata la Varsovia pentru apararea libertatii, care in opinia lor este amenintata de puterea conservatoare si nationalista poloneza, si pentru a-si exprima atasamentul fata de Uniunea Europeana, relateaza AFP preluate de agerpres. Iohannis trece la amenințari…

- Uniunea Europeana se declara ingrijorata de atacurile recente care au vizat pozitiile militare israeliene din zona Platoului Golan, atribuite Iranului, la care Israelul a raspuns cu actiuni militare in Siria, si indeamna partile implicate sa evite escaladarea crizei, informeaza agentia Tass.