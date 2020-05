Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat, luni, acordarea de catre statul francez a unui pachet de sprijin in valoare de sapte miliarde de euro pentru compania aeriena Air France, in ideea de a atenua impactul economic al crizei coronavirusului, transmite AFP.Sprijinul guvernamental in favoarea Air France…

