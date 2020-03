UE, disperată să-i ţină pe migranţi departe de Europa. Oferă 2.000 de euro de om, numai ca aceştia să se întoarcă acasă Suma avansata de oficialii Uniunii Europene este de peste cinci ori mai mare decat cea oferita in mod obișnuit migranților pentru ca acestia sa se intoarca in țara de origine, in mod obisnuit fiecarui migrant oferindu-i-se 370 de euro. Oferta va fi valabila o luna, intrucat Comisia Europeana se teme ca prelungirea programului pe termen nedeterminat va atrage și mai mulți migranți in Europa. Totusi, schema nu se va aplica refugiaților care nu au o casa unde sa se intoarca ci urmarește sa ii motiveze pe migranții care cauta standarde de viața mai bune sa paraseasca insulele. Situatia este… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

