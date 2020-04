Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti oficiali ai Rusiei si Chinei sau diverse persoane în spatele carora se afla sustinerea acestor state raspândesc în online teorii ale conspiratiei si stiri false legate de noul coronavirus, potrivit unui raport al Serviciului European de Acțiune Externa al UE, citat de…

- Uniunea Europeana a identificat informatii false provenite din Rusia despre epidemia provocata de noul coronavirus, a declarat vicepresedinta Comisiei Europene pentru valori si transparenta, Vera Jourova, citata miercuri de dpa. Campania blocului comunitar EUvsDisinfo a strans deja peste…

- Lipsa solidaritații ar putea fi lovitura mortala pentru Uniunea Europeana, este avertismentul fostului președinte al Comisiei Europene, Jacques Delors. Iar in Israel, șeful Mossadului este in carantina. Cum arata Lumea azi ne spune Ioana Dumitrescu in revista presei internaționale.

- De la inceputul pandemiei, bursele internaționale sunt intr-o scadere vertiginoasa, indiferent de zona de pe glob. Analștii economici dau ca sigura o recesiune, care va fi urmata, in mod cert, de o criza economica puternica, scrie Agerpres.Pietele bursiere globale au inregistrat si miercuri scaderi…

- Rusia profita de pandemia de coronavirus pentru a destabiliza Occidentul, acuza Uniunea Europeana. Mass-media ruse au desfasurat "o semnificativa campanie de dezinformare" impotriva Occidentului, pentru a agrava impactul noului tip de coronavirus, a genera panica si a semana neincredere, potrivit…

- Un summit planuit pentru sfarsitul lui martie la Beijing intre China si Uniunea Europeana urmeaza sa fie amanat din cauza pandemiei de coronavirus, au declarat doi oficiali UE si doi diplomati citati de Reuters, care vorbeste despre o lovitura data eforturilor blocului comunitar de a face presiuni…

- Uniunea Europeana, China si Rusia au continuat miercuri, la Viena, discutiile pentru gasirea unui teren de intelegere cu Iranul asupra programului sau nuclear, in cadrul primei lor reuniuni dupa lansarea unei proceduri impotriva Teheranului, acuzat ca a incalcat acordul din 2015, informeaza AFP."Au…

- Un medic chinez a murit in urma unui stop cardiac brusc dupa ce a luptat cu noul coronavirus in prima linie, timp de 10 zile consecutiv, noteaza dailymail.co.uk.Song Yingjie, 27 de ani, a fost șeful unei echipe de la o clinica locala din provincia Hunan, situata in vecinatatea provinciei Hubei, epicentrul…