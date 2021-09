Stiri pe aceeasi tema

- Peste 5,5 milioane de cetateni europeni au cerut un statut de rezident în Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord pâna pe 30 iunie, data la care a expirat termenul pentru depunerea acestor cereri dupa terminarea libertatii de circulatie cu UE în urma Brexitului, arata ultimele…

- Abaterea de la asa-numitul Protocol al Irlandei de Nord este un pas riscant: scopul sau este de a preveni ca Brexitul sa perturbe pacea delicata adusa in Irlanda de Nord de un acord convenit in 1998, semnat de SUA, care a pus capat unor trei decenii de conflicte sectare. Primul ministru Boris Johnson,…

- Guvernul britanic a anuntat vineri ca in urmatoarele doua saptamani cetatenii straini complet vaccinati anti-COVID-19 ar putea veni in Regatul Unit fara sa mai stea in carantina obligatorie, relateaza Afp, citata de Agerpres. ”Este un lucru la care lucram acum foarte intens. In privinta calendarului,…

- Intr-un raport bugtar UE privind anul 2020 se arata ca Londra datoreaza aceasta suma in virtutea unei serii de prevederi ale unor articole pe care cele doua parti le-au accept in cadrul Acordului Retragerii regatului Unit din Uniunea Europeana. Insa Trezoreria britanica insista asupra faptului ca incheierea…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Frost, a avertizat ca regulile post-Brexit convenite pentru Irlanda de Nord ar putea avea un „efect terifiant” asupra companiilor care fac afaceri în aceasta provincie, relateaza DPA și Agerpres.Într-un interviu pentru publicatia…

- Guvernul britanic a anunțat miercuri, 30 iunie, ca a ajuns la un acord cu Uniunea Europeana in „razboiul carnatilor”, cu amanarea cu trei luni, pana la sfarșitul lunii septembrie, a punerii in aplicare a anumitor masuri post-Brexit pentru Irlanda de Nord. Incheiat in urma tensiunilor puternice dintre…

- Inalta Curte a Irlandei de Nord a respins miercuri un recurs formulat de catre principalele partide unioniste din provincia britanica impotriva anumitor dispozitii ale acordului Brexitului si a stabilit ca ”Protoculul nord-irlandez” respecta atat dreptul britanic, cat si dreptul european, relateaza…