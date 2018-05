Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson le-a cerut joi Iranului si Israelului sa 'evite orice escaladare' a violentelor dupa loviturile iraniene asupra pozitiilor israeliene, urmate de represalii ale armatei israeliene, relateaza AFP. 'Este esential sa evitam orice escaladare,…

- Israelul a informat Rusia înainte sa efectueze atacuri care au vizat obiective militare din Siria, ca raspuns la atacul cu racheta îndreptat asupra teritoriului Israelian, a declarat joi purtatorul de cuvânt al Fortelor de Aparare din Israel, Jonathan Cornicus, relateaza site-ul…

- Fortele iraniene aflate in Siria au lansat aproximativ 20 de rachete spre pozitii militare israeliene din zona Platoului Golan, au anuntat autoritatile de la Tel Aviv, precizand ca unele proiectile au fost interceptate de apararea antiaeriana, informeaza site-ul cotidianului Haaretz,

- Israelul a ordonat marti seara autoritatilor locale din Golan sa pregateasca adaposturile antiaeriene, deoarece a detectat "activitati neobisnuite ale fortelor iraniene din Siria". Armata israeliana este in stare de alerta de nivel ridicat, in asteptarea unui atac, informeaza Reuters. AGERPRES/(AS…

- Israelul nu va accepta 'ancorarea' iraniana in Siria, a afirmat marti ministrul israelian al apararii Avigdor Lieberman, dupa lovituri aeriene asupra unei baze militare in Siria, atribuite statului israelian, informeaza AFP. 'Nu vom permite ancorarea iraniana in Siria, indiferent care va…

- O drona israeliana s-a prabusit sambata in sudul Libanului, aparent in urma unei defectiuni tehnice, informeaza presa locala si autoritatile militare israeliene, potrivit site-ul agentiei de stiri Reuters. Aparatul de zbor s-a prabusit in zona satelor Beit Yahoun si Baraachit din sudul…

- Comisia Europeana a transmis luni ca partile combatante in conflictul din Siria ar trebui sa dea dovada de calm pentru a evita o noua escaladare a violentelor din regiune, scrie Reuters. "Intensitatea conflictelor din Siria, inclusiv evenimentele care au avut loc la granita cu Israelul in weekend,…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca tara sa se va apara „impotriva oricarui atac” dupa ce Israelul a lansat cele mai severe atacuri din ultimele decenii impotriva unor baze militare din Siria, scrie BBC.Citește și: Tariceanu se DEZLANTUIE: Atac DUR dupa scutirile pentru…