Stiri pe aceeasi tema

- Decizia permite statelor membre sa comande noi doze de vaccin din aprilie, a anunțat vineri președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, citata de Reuters. Uniunea Europeana a ajuns la un acord cu Pfizer și BioNTech pentru a achiziționa 300 de milioane de doze adiționale din vaccinul impotriva…

- ”Suma totala autorizata la plata este de 4.800.023,15 lei si se acorda de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), pentru un numar de 48 de solicitanti care au accesat aceasta forma de ajutor de stat in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.…

- Comisia Europeana a adoptat o strategie pentru gestionarea pandemiei de coronavirus in lunile de iarna. In acest context, Executivul european sfatuiește statele membre sa prelungeasca vacanța de iarna a copiilor. Oficialii din CE considera ca pentru a reduce riscurile de transmitere in perioada de dupa…

- Comisia Europeana a platit marți a treia tranșa, in valoare de 8,5 miliarde de euro, din imprumutul acordat in cadrul instrumentului SURE, catre cinci state membre, se arata intr-un comunicat al Executivul comunitar, precizeaza profit.ro . Astfel, Romania a primit 3 miliarde de euro, Belgia – 2 miliarde…

- ​Restaurantele, pensiunile și alte firme din domeniul HoReCa vor putea obține, din anul 2021, noi ajutoare de stat pentru a compensa o parte din pierderile suferite ca urmare a pandemiei coronavirus COVID-19 în anul 2020, printr-o schema în valoare totala de 500 de milioane de euro, a anunțat,…

- "Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schema de ajutoare romaneasca in valoare de 21,3 milioane lei (aproximativ 4,4 milioane euro) pentru a despagubi operatorii aeroportuari regionali din Romania pentru pagubele suferite ca urmare a pandemiei de coronavirus",…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca a aprobat o schema de ajutor introdusa de Romania, cu un buget de 59,5 milioane lei (12,4 milioane euro), destinata sprijinirii producatorilor de vin afectati de pandemia de coronavirus. Potrivit unui comunicat al Executivului comunitar, schema de ajutor…

- Unul dintre cele mai afectate sectoare din economie, cel al hotelurilor, restaurantelor și cateringului (HoReCa) ar putea beneficia de o schema de ajutoare de stat. Anunțul a fost facut duminica seara de premierul Ludovic Orban, care a spus ca este necesar și un aviz din partea Comisiei Europene. Primul…