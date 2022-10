Aceasta decizie urmeaza sa fie adoptata in mod oficial joi, de catre Consiliul European. Comisia Europeana (CE) a propus, la 18 septembrie, ca Ungaria fie privata de fonduri europene in valoare de 7,5 miliarde de euro, din cauza riscului coruptiei, insa a deschis usa unei amanari pentru ca Budapesta sa implementeze rapid aceste reforme in vederea respectarii statului de drept. ”Masurile propuse de catre Ungaria in vederea unei remedieri a situatiei sunt, in prinicipiu, de natura sa raspunda problelor identificate, in cazul in care sunt traduse in legi si puse in aplicare ca atare”, aprecia atunci…