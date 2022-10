Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Vladimir Putin a petrecut ani de zile luptand cu ceasul demografic al Rusiei, ca acum sa-și arunce populația țarii intr-un declin istoric prin declanșarea invaziei din Ucraina, relateaza Bloomberg.

- ”Nu voi spune nimic care sa conduca la escaladare”, a declart el postului BFMTV in aeronava prezidentiala, la intoarcerea de la Adunarea Generala a ONU, la New York. El indeamna la o ”intoarcere la masa negocierilor” imediat ce ”ucrainenii vor fi in masura sa o faca”. Un armistitiu nu ar trebui, insa…

- Razboiul din Ucraina a impins lumea atat intr-o criza economica, cat și energetica și alimentara. Obligate sa faca fața acestor presiuni venite din toate parțile, statele membre UE au incercat sa propuna soluții prin care sa se realizeze o economie a energiei și a gazelor, impunand soluții care se considerau…

- ​Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din Rusia și considerat propagandistul favorit al președintelui Vladimir Putin, a uitat de linia oficiala a propagandei in ultima sa emisiune dar i-a asigurat pe ruși ca totul va fi bine in legatura cu razboiul din Ucraina. El incepe…

- Exporturile moldovenești in prima jumatate a anului au crescut cu 72% fața de perioada similara a anului trecut. Am exportat bunuri in valoare de 2,3 miliarde USD sau cu 959 milioane USD fața de anul trecut cand am exportat in volum de 1,33 miliarde USD. Creșterea data este una fara precedent in istoria…

- O romanca, Elena Beuca, si un american, Dave Rogers, au renuntat momentan la cariera lor de la Hollywood din industria filmului si au infiintat o asociatie, prin intermediul careia in fiecare weekend merg in Ucraina pentru a le gati localnicilor mancare tipic americana.

- Klaus Iohannis a fost prezent la Conferința ”A vision for medium and long- term Refugees Response in Europe – Romania’s Plan for an integrated and inclusive response to protect Refugees from Ukraine”(n.r O viziune pentru un raspuns pe termen mediu și lung pentru refugiați in Europa – Planul Romaniei…

- A fost mobilizare generala, marți seara, pe malul marii pentru salvarea unui pui de delfin, eșuat in stațiunea Mamaia. Mamiferul s-a apropiat de mal si risca in orice moment sa moara. Cațiva turiști aflați pe plaja i-au anunțat pe salvamari si impreuna au incercat sa impinga delfinul catre larg. Intre…