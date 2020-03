UE da 38 de milioane de euro statelor din Balcanii de Vest pentru a lupta cu coronavirusul

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anuntat, luni, un sprijin imediat pentru Balcanii de Vest de pana la 38 de milioane de euro pentru ca statele din regiune sa faca fata situatiei de urgenta din domeniul sanatatii cauzate de coronavirus, informeaza un comunicat al Reprezentantei CE in Romania.

- Licitatia lansata de Comisia Europeana pentru a asigura furnizarea de echipamente individuale de protectie pentru UE s-a dovedit un succes, producatorii facand oferte care acopera sau chiar depasesc cantitatile solicitate de statele membre, conform unui comunicat al Reprezentantei CE in Romania.…

- Comisia Europeana va directiona catre Romania peste un miliard de euro pentru combaterea efectelor COVID-19, se arata intr-un document publicat pe pagina de Facebook a reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Potrivit acestui document, Romania va primi 483 de milioane de euro de la Comisia…

- Proaspat transferat la FCSB, Adrian Petre (22 de ani) nu sta cu mainile in san in perioada in care nu se poate antrena alaturi de colegi. Atacantul adus de la Esbjerg e recunoscut pentru implicarea in tot felul de acțiuni umanitare și pentru spritul civic de care da dovada mereu. Vazand ca sistemul…

- Comisia Europeana a constatat, luni, ca diversele masuri de sprijin public in favoarea Companiei Nationale a Uraniului SA din Romania nu sunt in linie cu reglementarile UE privind ajutorul de stat acordat firmelor aflate in dificultate, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar,…