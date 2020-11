Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va finaliza ‘in curand’ contractul cu companiile americana Pfizer si germana BioNTech, in urma unui acord provizoriu incheiat in septembrie, pentru a achizitiona pana la 300 milioane de doze din vaccinul pe care il dezvolta cele doua laboratoare, a anuntat luni Comisia Europeana, transmite…

- Uniunea Europeana va finaliza „in curand” contractul cu companiile americana Pfizer si germana BioNTech, in urma unui acord provizoriu incheiat in septembrie, pentru a achizitiona pana la 300 milioane de doze din vaccinul pe care il dezvolta cele doua laboratoare, a anuntat luni Comisia Europeana, transmite…

- Uniunea Europeana (UE) urmeaza sa aloce 100 de milioane de euro in vederea cumpararii si distribuirii unor teste rapide (antigenice), in vederea opririi unei noi intensificari a covid-19, a anuntat miercuri presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, care catalogat situatia drept „foarte…

- Uniunea Europeana va cheltui 100 de milioane de euro pentru achizitionarea si distribuirea de teste rapide (antigenice) pentru a incerca sa opreasca valul doi al pandemiei Covid-19, a anuntat miercuri presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza Le Figaro,

- Uniunea Europeana (UE) urmeaza sa aloce 100 de milioane de euro in vederea cumpararii si distribuirii de teste rapide (antigenice) de depistare a infectarii cu coronavirusul SARS-CoV-2, a anuntat miercuri presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, care catalogat situatia drept „foarte grava”,…

- Uniunea Europeana va cheltui 100 de milioane de euro pentru achizitionarea si distribuirea de teste rapide (antigenice) pentru a incerca sa opreasca valul doi al pandemiei Covid-19, a anuntat miercuri presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza Le Figaro, potrivit Mediafax.

- "Astazi, 18 septembrie, a intrat in vigoare un al doilea contract cu o companie farmaceutica, in urma semnarii sale oficiale de catre Sanofi-GSK si Comisie. Contractul va permite tuturor statelor membre ale UE sa achizitioneze pana la 300 de milioane de doze din vaccinul produs de Sanofi-GSK. In plus,…

- BioNTech-Pfizer este cea de-a șasea companie farma pe care Comisia Europeana a avut-o in vedere pentru achiziția unui vaccin anti – Covid 19, dupa Sanofi-GSK , Johnson & Johnson , CureVac și Moderna . Primul contract, semnat cu AstraZeneca , a intrat in vigoare la 27 august. Contractul avut in…