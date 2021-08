Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe al Iranului i-a convocat luni pe ambasadorul Romaniei si pe insarcinatul cu afaceri al Regatului Unit pentru a le transmite protestul Teheranului cu privire la acuzatiile formulate de Romania si de Marea Britanie la adresa Iranului in urma atacului comis joi asupra unui petrolier…

- Guvernul britanic l–a convocat luni pe ambasadorul Iranului la Londra pentru explicații legate de atacul asupra vasului Mercer Street care s-a soldat cu moartea comandantului navei, cetațean român, și a unui marinar britanic. Anunțul vine dupa ce în cursul dimineții de luni, Bucureștiul…

- Ambasadorul Republicii Islamice Iran la București a fost convocat de urgența la MAE roman. Romania condamna cu fermitate atacul cu drona, absolut inacceptabil, comis asupra vasului „Mercer Street”, care s-a soldat cu pierderea vieții comandantului navei, cetațean roman, care a cazut demn la datorie,…

- Romania condamna ‘cu fermitate’ si califica drept ‘absolut inacceptabil’ atacul cu drona comis asupra vasului ‘Mercer Street’, care s-a soldat cu pierderea vietii comandantului navei, cetatean roman, ‘care a cazut demn la datorie’, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE). MAE informeaza, intr-un…

- Statele Unite și Marea Britanie se alatura Israelului și acuza Iranul ca a comis atacul asupra petrolierului din Golful Oman, soldat cu moartea unui marinar roman și a unuia britanic. Washingtonul anunța totodata ca pregatește un raspuns „coordonat”.

- Un purtator de cuvant al Ministerului israelian de Externe, Lior Haiat, a declarat ca alegerea lui Ebrahim Raisi in functia de presedinte al Iranului ar trebui sa fie privita „cu mare ingrijorare” de comunitatea internationala, relateaza BBC. Lior Haiat a precizat ca Raisi este „cel mai extremist”…

