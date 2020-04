UE critica decizia Romaniei de a interzice exporturile de produse agricole (Bloomberg) Comisia Europeana si-a exprimat dezaprobarea fata de decizia Romaniei de a interzice exporturile de produse agricole, adaugand ca va analiza impactul pe care aceasta interdictie il va avea asupra schimburilor comerciale in interiorul pietei unice, transmite Bloomberg.



Saptamana trecuta, autoritatile de la Bucuresti au interzis vanzarea de produse agricole, inclusiv grau, porumb si zahar, in afara Uniunii Europene. Guvernul roman intentioneaza sa permita in continuare vanzarea produselor in UE, insa cumparatorii trebuie sa dovedeasca faptul ca nu sunt destinate pentru a fi exportate.



… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

