UE critică decizia lui Trump de suspendare a contribuţiei SUA la OMS Uniunea Europeana a criticat decizia presedintelui Donald Trump de suspendare a contributiei financiare a Statelor Unite la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Presedintele american sustine ca suma pe care contribuabilii din SUA o platesc anual OMS este de peste 400 milioane de dolari, în timp ce China achita abia 40 de milioane de dolari.

"Nu exista niciun motiv care sa justifice aceasta decizie, în contextul în care eforturile OMS sunt mai necesare ca niciodata pentru a limita raspândirea pandemiei de coronavirus", a declarat miercuri Josep Borrell, Înaltul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

