Uniunea Europeana este "socata si consternata" de moartea afro-americanului George Floyd in timpul retinerii sale de catre patru politisti albi, a declarat marti seful diplomatiei europene Josep Borrell, calificand cazul drept "abuz de putere" si avertizand impotriva recurgerii excesive la forta, transmit Reuters si AFP.



"Aici, in Europa, la fel ca populatia SUA, suntem socati si consternati de moartea lui George Floyd. Cred ca toate societatile trebuie sa ramana vigilente fata de utilizarea excesiva a fortei de catre politie", a declarat Borrell in timpul unei conferinte de presa…