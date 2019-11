Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana considera Grecia si alte tari de intrare in Europa drept 'parcari foarte comode pentru refugiati si migranti', a acuzat premierul grec Kyriakos Mitsotakis. Seful guvernului conservator regreta ca UE 'ignora problema' recrudescentei sosirilor migrantilor in Grecia. Peste 1.350 de persoane…

- Presedintele chinez Xi Jinping, aflat de duminica seara in Grecia, intr-o vizita de trei zile, s-a intalnit luni cu presedintele si premierul greci si a pledat in favoarea consolidarii ”comertului bilateral” intre China si Grecia, in contextul in care aceasta din urma se afla in cautarea unor noi…

- Premierul ungar Viktor Orban a exprimat vineri sustinerea guvernului sau pentru ofensiva militara a Turciei in nord-estul Siriei impotriva militiilor kurde, ofensiva condamnata la nivel global, informeaza dpa.Uniunea Europeana (UE) ar trebui sa-i ofere sprijin financiar Turciei pentru dezvoltarea…

- Noul premier grec, Kyriakos Mitsotakis, a avetizat miercuri, in ajunul summitului european de la Bruxelles, ca „Europa trebuie sa se pregateasca pentru eventualitatea unui nou val de migranti si refugiati”, in contextul ofensivei desfasurate de Turcia in Siria, transmite Agerpres .

- Premierul britanic Boris Johnson si presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker considera ”necesara o intensificare” a discutiilor cu privire la Brexit, a anuntat luni, intr-un comunicat, Downing Street, la finalul unei prime intalniri intre premierul britanic si presedintele CE la Luxemburg,…

- Ankara, care gazduieste pe teritoriul sau 3,6 milioane de refugiati sirieni, controleaza parti din nordul Siriei unde sustine ca s-au intors deja 350.000 de sirieni. Turcia lucreaza la instituirea unei "zone de securitate" impreuna cu SUA in nord-est, unde Erdogan spune ca ar putea fi mutati multi…

- Premierul britanic Boris Johnson l-a avertizat sambata, la Biarritz (sud-vestul Frantei), pe presedintele Consiliului European, Donald Tusk, ca acesta va fi cunoscut drept 'Mister No Deal' daca nu va accepta modificarea acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmit…