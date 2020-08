Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți tineri din Platforma DA au pichetat, ieri, Ambasada Republicii Belarus de la Chișinau, manifestand impotriva reprimarii protestelor cu mii de oameni, in mare majoritate tineri, arestați la Minsk, Brest, Gomel și Grodno și in alte orașe mari, in urma alegerilor prezidențiale de pe 9 august.

- Casa Alba s-a declarat luni ”profund preocupata” de realegerea in Belarus a presedintelui in exercitiu Aleksandr Lukasenko, dupa un scrutin contestat care a condus la manifestatii reprimate violent, relateaza Agerpres, citand AFP."Solicitam guvernului din Belarus sa respecte dreptul la adunarea pasnica…

- Confruntari intre politie si protestatari au avut loc luni, pentru a doua seara, la Minsk, dupa ce presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko a obtinut o victorie clara in alegeri care sunt contestate, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Unii dintre protestatari au fost loviti cu bastoane de…

- Belarus a anuntat, luni, victoria clara a presedintelui Aleksandr Lukasenko la alegerile prezidentiale, dupa o noapte marcata de manifestatii antiguvernamentale la care politia a intervenit in forta, relateaza AFP. In același timp, președintele Lukașenko a declarat la o intalnire cu Secretarul executiv…

- Aleksandr Lukașenko a castigat alegerile prezidențiale din Belarus, potrivit rezultatelor preliminare, a informat Reuters. Președintele in exercițiu a fost reales cu 80% din voturi, a anuntat Comisia Electorala Centrala.Svetlana Tihanovskaia, fosta profesoara de engleza devenita principalul rival al…

- Fortele de ordine au recurs la tunuri cu apa, gaze lacrimogene si grenade pentru a reprima protestele izbucnite in Belarus duminica, dupa anuntarea rezultatelor unui sondaj oficial realizat la iesirea din sectiile de votare care il dau invingator cu 79.7 % pe actualul presedinte Aleksandr Lukasenko,…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a obtinut 79,7% de voturi la alegerile prezidentiale de duminica, potrivit unui sondaj oficial realizat la iesirea din birourile electorale, in timp ce candidata surpriza a opozitiei, Svetlana Tihanovskaia, a obtinut 6% din sufragii, relateaza AFP. …

- Statele Unite considera ”improbabil” un summit - si chiar un contact vizual - intre presedintele american Donald Trump si dictatorul nord-coreean Kim Jong Un pana la alegerile americane din noiembrie, relateaza AFP.Principalul negociator american Stephen Biegun si-a exprimat iritarea fata…