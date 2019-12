UE confirmă că premierul se află în conflict de interese Comisia Europeana a comunicat vineri faptul ca a trimis rezultatele auditului autoritatilor cehe, precizand ca este confidential continutul raportului, deoarece procedura de audit nu s-a incheiat, informeaza Agerpres.



Un purtator de cuvant al Agrofert a declarat ca nu detine informatii despre rezultatele auditului.



Companiile din grupul Agrofert, nucleul activelor Babis, estimate de Forbes la 3.5 miliarde de dolari, sunt unele din cei mai mari beneficiare ale subventiilor UE din Cehia, atat pentru agricultura, cat si pentru proiecte de investitii, potrivit Agerpres.



