Cand liderii celor mai puternice țari din lume se vor intalni la summitul G20 de la Bali saptamana viitoare, nu va așteptați ca Uniunea Europeana sa prezinte un front unit. Pentru ca relațiile dintre președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Charles Michel, nu au fost niciodata atat de proaste. In […]