- Consiliul Afaceri Externe - ce grupeaza ministrii de externe din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene - reunit luni la Bruxelles, a condamnat in 'termenii cei mai fermi' lovitura militara comisa la 1 februarie in Myanmar si a subliniat ca UE 'este pregatita' sa adopte sanctiuni impotriva…

- Protestele masive din Myanmar impotriva loviturii de stat care a inlaturat-o pe Aung San Suu Kyi de la putere continua luni, pentru a treia zi la rand. Fortele de ordine au folosit pentru prima data tunuri de apa impotriva protestatarilor, relateaza AFP.

- Mii de persoane din Myanmar au iesit din nou in strada, duminica, in ciuda cenzurii internetului si a arestarilor, pentru a protesta fata de lovitura de stat militara care a inlaturat-o de la putere pe Aung San Suu Kyi la inceputul saptamanii, scrie AFP potrivit Agerpres. Politistii au fost…

- Mii de persoane au protestat, sambata, la Yangon, capitala economica a Myanmar, cea mai mare adunare de la lovitura de stat contra lui Aung San Suu Kyi, in timp ce generalii pucisti cenzureaza internetul in toata tara, scrie AFP.

- Junta militara care a preluat puterea in Myanmar a oprit internetul sambata, in condițiile in care mii de persoane au ieșit pe strada in Yangon pentru a denunța lovitura de stat și a cere eliberarea liderei alese, Aung San Suu Kyi, transmite Reuters. In primele astfel de manifestații de dupa ziua…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a condamnat lovitura de stat militara din Myanmar, a cerut mobilizarea comunitatii internationale pentru exercitarea de presiuni si a avertizat ca ar putea dispune sanctiuni, anunța MEDIAFAX. "Lovitura de stat militara din Myanmar, arestarea lui Aung…

- Aung San Suu Kyi, șefa partidului Liga Naționala pentru Democrație (LND), aflat la guvernare in Myanmar, a fost arestata de armata impreuna cu alți oficiali ai acestui partid. Lovitura de stat are loc intr-o țara care mulți ani s-a aflat sub dictatura militara.