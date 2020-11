Uniunea Europeana (UE) a condamnat miercuri decizia "regretabila" a Turciei de a prelungi misiunea unei nave de explorare gaziera intr-o zona disputata cu Grecia in estul Marii Mediteraneene, informeaza AFP. "Ultimele anunturi de pe sistemul maritim de alerta Natvex privind continuarea activitatilor de prospectare de catre Turcia in zone maritime ale Greciei si Ciprului sunt regretabile, mai ales avand in vedere incercarile in curs la toate nivelurile pentru a crea un spatiu de dialog", a declarat purtatorul de cuvant al sefului diplomatiei europene Josep Borrell. "Aceasta linie de conduita a…