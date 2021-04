Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe ai Statelor Unite, Germaniei, Frantei, Italiei si Marii Britanii si-au reafirmat angajamentul fata de o solutie politica a conflictului din Siria, la implinirea a 10 ani de la izbucnirea revoltei contra presedintelui sirian Bashar al-Assad, informeaza DPA, potrivit AGERPRES.…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken i-a adresat președintelui afgan Mohammad Ashraf Ghani o scrisoare in care propune organizarea unei conferințe pentru pace in Afganistan sub egida Națiunilor Unite. Potrivit cotidianului “The New York Times”, la o astfel de conferința ar urma sa fie invitați…

- Contracararea actiunilor Chinei, un "adversar autoritarist", trebuie sa fie un element central al strategiei de securitate nationala a Statelor Unite, afirma William Burns, desemnat de presedintele Joseph Biden pentru functia de director al Agentiei Centrale pentru Informatii (CIA), potrivit…

- Guvernul Benjamin Netanyahu a atentionat, vineri, Statele Unite ca revenirea in Acordul nuclear iranian va facilita avansarea activitatilor atomice iraniene, potrivit Mediafax. "Israelul mentine angajamentul de a opri Iranul sa se doteze cu arme nucleare; pozitia Israelului fata de Acordul…

- SUA si patru aliati europeni cheie au condamnat marti atacul cu rachete din orasul Erbil, situat in Kurdistanul irakian, care a ucis o persoana, informeaza dpa. 'Noi, ministrii de externe ai Frantei, Germaniei, Italiei, Regatului Unit si Statelor Unite ale Americii, condamnam in cei…

- Ministrii de externe ai Germaniei, Frantei, Marii Britanii si Statelor Unite si-au declarat vineri intentia de a relansa relatiile transatlantice, dupa prima intalnire virtuala de cand presedintele Joe Biden a preluat functia de presedinte, informeaza AFP. "Ministrii de externe au convenit ca doresc…

- CHIȘINAU, 25 ian - Sputnik. Intalnirea virtuala, denumita Agenda Davos 2021, va avea loc intre 25-29 ianuarie cu tema ”Un an crucial pentru a reconstrui increderea”. Klaus Schwab, fondatorul clubului Davos, a explicat ca ”reconstruirea increderii și o cooperare globala crescuta sunt cruciale…