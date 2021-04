UE, colonia digitală Pe masura ce razboiul pentru semiconductori și microprocesoare se aprinde, iar o penurie globala care va avea impact asupra tuturor sectoarelor economiei se apropie, liderii europeni se intrec in declarații cu privire la “suveranitatea digitala europeana”. Dar realitatea este brutala: Uniunea Europeana și membrii sai se afla intr-o lipsa tehnologica grava și aproape supusa giganților […] The post UE, colonia digitala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

