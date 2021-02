Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a cerut miercuri guvernului din Venezuela sa revina asupra deciziei de expulzare a ambasadoarei sale la Caracas, luata in represalii la noi sanctiuni europene, relateaza AFP. UE solicita ''revenirea asupra acestei decizii care va accentua izolarea Venezuelei'', a declarat pentru…

- Parlamentul din Venezuela, controlat de partidul lui Nicolas Maduro, a cerut oficial guvernului sa o „declare persona non grata” și sa o expulzeze pe ambasadoarea UE in aceasta țara, ca urmare a sancțiunilor impuse de blocul european. Textul, aprobat in unanimitate de deputati, solicita, de asemenea,…

- Parlamentul din Venezuela, controlat de partidul lui Nicolas Maduro, a cerut oficial guvernului sa o „declare persona non grata” și sa o expulzeze pa ambasadoarea UE in aceasta țara, ca urmare a sancțiunilor impuse de blocul european. Textul, aprobat in unanimitate de deputati, solicita, de asemenea,…

- Uniunea Europeana i-a cerut Beijingului sa revina asupra deciziei de interzicere a emisiei postului BBC World News pe teritoriul chinez, relateaza sambata agentia de presa Associated Press, citata de Reuters. China a decis joi sa interzica emisia postului BBC World News in interiorul tarii, pentru ''incalcarea…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, "a condamnat cu fermitate" vineri decizia Rusiei de a expulza trei diplomati europeni, in contextul in care el se afla in vizita la Moscova, si a cerut ca aceasta decizie sa fie "reevaluata", a anuntat purtatorul sau de cuvant, relateaza AFP. "Josep…

- Relatiile dintre Uniunea Europeana si Rusia au atins un nivel minim in urma incarcerarii principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a apreciat vineri, la Moscova, seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit AFP si EFE. ''Este sigur ca relatiile noastre sunt puternic tensionate…

- Uniunea Europeana nu il mai considera pe Juan Guaido presedinte interimar al Venezuelei, ci doar un "interlocutor privilegiat", au comunicat luni statele membre, potrivit Reuters. Guaido nu mai poate fi recunoscut legal dupa ce a pierdut functia de presedinte al parlamentului de la Caracas,…

- Uniunea Europeana nu îl mai considera pe Juan Guaido presedinte interimar al Venezuelei, ci doar un „interlocutor privilegiat”, au comunicat luni statele membre, potrivit Reuters și Agerpres. Guaido nu mai poate fi recunoscut legal dupa ce a pierdut functia de presedinte al…