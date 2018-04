Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat pe premierul Ungariei, Viktor Orban, pentru victoria la parlamentarele de la Budapesta, obtinuta de partidul prim-ministrului ungar, Fidesz.

- Eurodeputatii au criticat vehement luni, in sesiunea plenara de la Strasbourg, promovarea fulger controversata a lui Martin Selmayr, seful de cabinet al presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in postul strategic de secretar general al executivului comunitar, relateaza AFP.Modul…

- Intr-o scrisoare deschisa adresata secretarului general al CE, Alexander Italianer, organizatia Alter-EU, o coalitie de ONG-uri specializate in combaterea coruptiei, afirma ca ''Barroso nu si-a respectat angajamentul de a nu face lobby in numele (bancii) Goldman Sachs''.Dupa cei zece ani…

- Proiectul are in vedere de asemenea interdictii de acces pentru strainii banuiti de favorizarea intrarii in Ungaria a solicitantilor de azil, precum si posibilitatea de a le interzice cetatenilor ungari sa se apropie de zonele de granita. Documentul contine si o dispozitie noua, obligatia…

- Anul 2025 pentru eventuala aderare a Serbiei si Muntenegrului la Uniunea Europeana este o data orientativa, nu un orizont clar, a declarat, marti, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a adaugat ca cele doua state nu respecta in prezent criteriile de aderare, scrie Agerpres. "Este…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiari, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei României din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, in aceasta saptamana, la conferința la nivel inalt cu tema „Perspective pentru viitorul nostru – Elaborarea cadrului financiar multianual“, organizata de Comisia Europeana in pregatirea dezbaterii de catre colegiul comisarilor…

- In cadrul unei conferinte privind viitorul buget al UE, pentru perioada 2021-2028, Juncker a subliniat ca sunt necesare finantari pentru politicile comune ale UE in domeniul apararii, securitatii, migratiei, schimbarilor climatice, coeziunii si agriculturii. "Marea Britanie ne va parasi ...…