- Fostul campion mondial la categoria grea Vitali Klitschko, primarul orasului Kiev, l-a criticat dur pe presedintele rus Vladimir Putin, el spunand ca acesta este “o cangrena” pentru Europa. Klitschko a inceput sa faca pregatire militara impreuna cu rezervisti ucraineni, in contextul tensiunilor dintre…

- Washingtonul si Moscova vor negocia la 10 ianuarie despre tensiunile legate de Ucraina si chestiunile de controlul armamentului nuclear, a declarat, luni, un purtator de cuvant al Casei Albe pentru probleme de securitate. „Statele Unite sunt dornice sa se angajeze in dialog cu Rusia”, a declarat purtatorul…

- NATO a propus Rusiei sa înceapa discuțiile despre securitate la 12 ianuarie, a transmis ministrul rus de externe adaugând ca Moscova ia în calcul aceasta data, relateaza duminica agențiile Tass și Reuters. "Am primit deja aceasta oferta (a NATO- n.red) și o luam în…

- In ultimii opt ani, Kremlinul a propagat intens ideea ca patria este inconjurata de dușmani, promovand acest concept in instituții naționale precum școlile, armata, Biserica Ortodoxa și mass-media. Moscova a sadit in mintea cetațenilor chiar și perspectiva ca țara sa fie nevoita din nou sa se apere,…

- Rusia a anuntat ca a transmis miercuri Statelor Unite o lista de ''propuneri'' cu privire la garantiile juridice pe care le solicita pentru a-si asigura securitatea, pe care o considera amenintata pe fondul tensiunilor legate de Ucraina, informeaza AFP. ''Propunerile noastre concrete au fost…

- Președintele chinez Xi Jinping urmeaza sa se intalneasca miercuri, in mod virtual, cu președintele rus Vladimir Putin, a anunțat luni Ministerul chinez de Externe, citat de CNBC. Cei doi lideri s-au intalnit ultima data la sfarșitul lunii iunie, tot prin legatura video. Intalnirea are loc…

- Moscova a cerut vineri NATO sa revoce angajamentul formulat in anul 2008 catre Ucraina si Georgia, conform caruia, intr-o zi, aceste doua tari vor deveni membre ale Aliantei, si, de asemenea, sa promita Rusiei ca nu va desfasura in tarile din apropierea sa arme care pot ameninta securitatea acesteia,…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au discutat luni la telefon cu presedintii Ucrainei si Rusiei, pentru a vorbi despre conflictul ucrainean, si au convenit ca este nevoie ca ministrii lor de Externe sa aiba o intalnire, a anuntat guvernul german, transmite Reuters.…