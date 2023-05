UE cere statelor membre legi noi pentru controlul populației la următoarea pandemie Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor a cerut statelor membre sa ia in considerare schimbarea legislației privitoare la starea de urgența, care sa reglementeze controlul bolilor transmisibile. Solicitarea a fost facuta intr-un raport privitor la lecțiile invațate din pandemia Covid și a avut la baza plangerile țarilor europene referitoare la legislația invechita sau […] The post UE cere statelor membre legi noi pentru controlul populației la urmatoarea pandemie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

