UE cere României reducerea furnizării de gaze pentru populație Un nou Regulament al UE prevede reducerea furnizarii gazelor catre populație in statele Uniunii Europene, inclusiv in Romania, pentru a redirecționa cantitațile catre țarile care solicita sprijin in numele solidaritații obligatorii. Situația aprovizionarii cu gaze in UE este una critica, atat din punctul de vedere al prețurilor enorme, cat și al aprovizionarii, care nu decurge […] The post UE cere Romaniei reducerea furnizarii de gaze pentru populație first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

