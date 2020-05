Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana se pregateste sa prezinte, miercuri, recomandarile destinate sa salveze sezonul turistic estival, prin stimularea statelor membre sa redeschida progresiv frontierele interioare pe care le-au inchis, potrivit unui document consultat de AFP.Conform acestui document, Executivul…

- Executivul comunitar insista asupra necesitatii ca redeschiderea sa se faca in mod "concertat", "cat mai armonios posibil" si "non-discriminatoriu". Acestea sunt simple recomandari din partea Comisiei Europene, deoarece este la latitudinea statelor sa decida ridicarea controalelor si a restrictiilor…

- Dupa o inchidere prost coordonata a frontierelor in țarile europene, in luna martie, Uniunea Europeana se afla in fața unei situații complicate ce vizeaza redeschiderea liberei circulații. Comisia Europeana, anunța corespondenți de presa acreditați la Bruxelles, citați de “Les Echos”, pregatește liniile…

- Aproximativ 1,1 milioane de elevi din Austria vor reveni progresiv la cursuri incepand cu data de 4 mai, intr-un cadru amenajat pentru a preveni noi infectari cu virusul SARS-CoV-2, a anuntat vineri guvernul austriac, transmit agentiile de presa France Presse, Reuters si APP.In contextul propagarii…

- Comisia Europeana (CE) indeamna statele membre ale Uniunii Europene (UE) sa prelungeasca pana la 15 mai interzicerea calatoriilor neesentiale in UE, o masura adoptata la 17 martie - pe o peroada de o luna - din cauza pandemiei noului coronavirus, relateaza AFP.

- in contextul situatiei generate de virusul SARS-CoV-2 Comunicat de presa privind publicarea de catre Comisia Europeana a unor linii directoare referitoare la gestionarea frontierelor si libera circulatie a bunurilor in contextul situatiei generate de virusul SARS-CoV-2 Ministerul Afacerilor Externe…

- Un set de linii directoare in ceea ce privește gestionarea frontienrelor statelor membre și a liberei circulații a bunurilor și a marfurilor a fost adoptat de Comisia Europeana, in contextul epidemiologic grav care a lovit statele membre UE și nu numai. Documentul publicat de catre Comisia Europeana…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) saluta adoptarea de catre Comisia Europeana, la 16 martie 2020, a unui set de linii directoare cu privire la managementul frontierelor in vederea protectiei sanatatii si asigurarii disponibilitatii bunurilor si a serviciilor esentiale, in contextul creat de virusul…