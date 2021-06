Stiri pe aceeasi tema

- UE solicita „reciprocitate” din partea Statelor Unite in ceea ce privește primirea turiștilor europeni, in special in cazul carantinei, ca parte a reducerii restricțiilor legate de Covid-19, a declarat comisarul european Thierry Breton. Cei douazeci și șapte au convenit pe 19 mai sa permita intrarea…

- Vaccinul rusesc Sputnik V va ajunge in Uniunea Europeana „prea tirziu”. Aceasta opinie a fost exprimata de Comisarul european pentru piața interna, Thierry Breton. Specialistul de la Comisia Europeana responsabil pentru politica de vaccinare și-a exprimat increderea ca Agenția Europeana pentru Medicamente…

- Uniunea Europeana ar putea atinge imunitatea colectiva fata de coronavirus in iulie, afirma Thierry Breton, comisarul european pentru Piata Interna, responsabil si de campania de vaccinare, noteaza mediafax. "Avem de acum inainte o vizibilitate reala asupra a ceea ce se intampla, de la fabricarea…

- Thierry Breton, comisarul european responsabil cu vaccinurile, care a afirmat ca este posibil sa se ajunga la o imunitate colectiva la 14 iulie in Uniunea Europeana, a nuantat acest obiectiv si le-a reamintit tarilor membre responsabilitatile in privinta campaniei de vaccinare, relateaza AFP.…

- Biden a declarat joi, la prima sa conferinta de presa de la preluarea mandatului de presedinte, ca in curand va invita „o alianta de democratii” pentru a discuta despre viitor. „Luna aceasta, si aparent am atras atentia Chinei, dar nu de asta am facut-o, m-am intalnit cu aliatii nostri si am discutat…

- Producatorii vaccinului rusesc impotriva COVID-19 l-au acuzat luni pe comisarul european pentru piata interna Thierry Breton de "partizanat", dupa ce acesta a afirmat ca Uniunea Europeana "nu are nevoie" de Sputnik V si a apreciat ca, dimpotriva, Moscova va avea nevoie de ajutor european, relateaza…

- Vaccinul rusesc impotriva coronavirusului "Sputnik V" este cu siguranța un preparat bun și se numara printre candidații pentru utilizare in Uniunea Europeana. Dupa cum scrie tass.ru, despre acest lucru a declarat miercuri Comisarul European pentru Piața Interna, Thierry Breton in cadrul unei conferințe…

- Serbia va deveni prima tara europeana care va produce vaccinul chinezesc Sinopharm de imunizare contra COVID-19, a declarat presedintele tarii balcanice Aleksandar Vucic. In februarie, Serbia a primit aprobarea preliminara pentru a incepe si fabricarea vaccinului rusesc Sputnik V si estima atunci ca…