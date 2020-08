Seful diplomatiei UE, Josep Borrell, a cerut vineri Moscovei sa se abtina sa intervina in Belarus si sa ''respecte alegerile democratice'' ale poporului belarus, relateaza AFP. "Daca Rusia respecta independenta si suveranitatea unei natiuni, ea trebuie sa respecte dorintele si alegerile democratice ale poporului belarus", a declarat Josep Borrell jurnalistilor, dupa ce Vladimir Putin a declarat ca este pregatit sa desfasoare forte in tara vecina daca situatia scapa de sub control. ''Am auzit de multe ori Rusia spunand ca ceea ce se intampla in Belarus este o chestiune interna…